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Перелёты на север Бурятии субсидируют

Власть,  25.12.2017 19:40
60 миллионов рублей будет направлено в Бурятии на субсидирование северных авиаперевозок. Жители Муйского и Северобайкальского районов по-прежнему смогут летать в Улан-Удэ по доступным авиабилетам

В минтрансе отмечают, что северянам сохранили и перелеты по сниженным тарифам и в столицу Приангарья. Авиакомпания «Ангара» вновь вошла в программу субсидирования авиаперевозок по маршруту Нижнеангарск - Иркутск - Таксимо - Иркутск.

По данным компании, всего в этом году её услугами воспользовались свыше 10 с половиной тысяч человек. Рейсы в среднем загружены на 70-75 процентов, сообщает ГТРК Бурятия.
авиаперевозки
 
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