|
25 Декабря
24 Декабря
Популярное
|
Перелёты на север Бурятии субсидируют
Власть, 25.12.2017 19:40
60 миллионов рублей будет направлено в Бурятии на субсидирование северных авиаперевозок. Жители Муйского и Северобайкальского районов по-прежнему смогут летать в Улан-Удэ по доступным авиабилетам
В минтрансе отмечают, что северянам сохранили и перелеты по сниженным тарифам и в столицу Приангарья. Авиакомпания «Ангара» вновь вошла в программу субсидирования авиаперевозок по маршруту Нижнеангарск - Иркутск - Таксимо - Иркутск.
По данным компании, всего в этом году её услугами воспользовались свыше 10 с половиной тысяч человек. Рейсы в среднем загружены на 70-75 процентов, сообщает ГТРК Бурятия.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
60 миллионов рублей будет направлено в Бурятии на субсидирование северных авиаперевозок. Жители Муйского и Северобайкальского районов по-прежнему смогут летать в Улан-Удэ по доступным авиабилетам
В Улан-Удэ водитель из Монголии стал виновником ДТП, где пострадали, помимо его собственного, ещё два автомобиля. И действующего страхового полиса у иностранца не оказалось
Первый же самолёт МС-21, который создаётся на Иркутском авиазаводе и сейчас проходит испытания, будет летать в Иркутск. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции 25 декабря 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко
Фактически весь 2017 год в сфере власти республики прошёл «под знаком» Алексея Цыденова. Так или иначе, но все самые главные события уходящего периода связаны с его появлением на политическом небосклоне Бурятии
Дума досрочно прекратила полномочия своего коллеги
Голосование было закрытым
Власть, 24.12.2017
Съезд «Единой России» на пленарном заседании в субботу провел ротацию Генерального совета партии
Власть, 24.12.2017
Новый первый вице-премьер может появиться в Карелии в начале следующего года
Начальник Бурятской таможни Андрей Полетаев провёл личный приём граждан в приемной президента
Чиновник вовремя не ответил на обращения гражданина
Прокуратура выявила ненадлежащую организацию торгов
Прокуратура выявила нарушения у Муйской центральной районной больницы и городской библиотеки
Кандидата в главы приграничного посёлка незаконно исключили из выборной гонки
Землю глава села незаконно раздал предпринимателям
Власть, 21.12.2017
Власти Иркутской области обратились в правительство РФ с просьбой продлить федеральную целевую программу (ФЦП) по охране озера Байкал на 5 лет - до 2025 года, сообщил ТАСС в четверг губернатор Иркутской области Сергей Левченко
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...