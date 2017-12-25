Перелёты на север Бурятии субсидируют

60 миллионов рублей будет направлено в Бурятии на субсидирование северных авиаперевозок. Жители Муйского и Северобайкальского районов по-прежнему смогут летать в Улан-Удэ по доступным авиабилетам



В минтрансе отмечают, что северянам сохранили и перелеты по сниженным тарифам и в столицу Приангарья. Авиакомпания «Ангара» вновь вошла в программу субсидирования авиаперевозок по маршруту Нижнеангарск - Иркутск - Таксимо - Иркутск.



По данным компании, всего в этом году её услугами воспользовались свыше 10 с половиной тысяч человек. Рейсы в среднем загружены на 70-75 процентов, сообщает ГТРК Бурятия.

