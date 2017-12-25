Первый самолёт МС-21 останется в Иркутске

Первый же самолёт МС-21, который создаётся на Иркутском авиазаводе и сейчас проходит испытания, будет летать в Иркутск. Об этом сообщил на итоговой пресс-конференции 25 декабря 2017 года губернатор Иркутской области Сергей Левченко



По его словам, подписано соглашение между авиазаводом и компанией «Аэрофлот» о поставке 50 самолётов. Самый первый самолёт из этой партии прилетит в Иркутск в 4 квартале 2019 года.



Кроме того, по данным главы региона, имеется договорённость, что в Иркутске установят особый тренажёр, на котором пилоты со всей России и других стран мира будут учиться управлять новейшим пассажирским самолётом, сообщает ИА «Байкал Инфо».

