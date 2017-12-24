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Глава Бурятии вошёл в генсовет «Единой России»

Власть,  24.12.2017 09:27
Съезд «Единой России» на пленарном заседании в субботу провел ротацию Генерального совета партии

В общей сложности из действующего состава Генсовета будут выведены 38 человек, введено 39; таким образом, его ротация составит 23%, всего в Генсовете будут состоять 170 членов. Лидер «Единой России» Дмитрий Медведев принял участие в тайном голосовании по составу Генсовета партии.

В частности, в него был введен исполняющий обязанности секретаря этого партийного органа Андрей Турчак. Включение в состав является обязательным для того, чтобы Турчак, с октября руководящий Генсоветом с приставкой «и. о.», мог быть избран секретарем. Как ожидается, это произойдет позже на заседании Генсовета.

Кроме того, в состав Генсовета включены несколько глав субъектов РФ: губернаторы Калужской области Анатолий Артамонов, Ленинградской области Александр Дрозденко, Рязанской области Николай Любимов, глава Пермского края Максим Решетников (он вступил в ряды партии 21 декабря), Бурятии Алексей Цыденов.

Членами Генсовета стали также гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, ряд членов Совета Федерации и депутатов Госдумы, в том числе руководители межрегиональных координационных советов партии, курирующих работу ее региональных отделений.

рамках ротации из состава Генсовета были выведены временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев (избран в состав другого руководящего органа партии - Высшего совета), бизнесмен Вадим Дымов, артист Алексей Гуськов, ряд депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. При этом депутаты Андрей Исаев, Адальби Шхагошев, Отари Аршба, сенатор Франц Клинцевич были избраны в Высший совет, сообщает ТАСС.
Единая Россия
 
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