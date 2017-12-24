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Экс-зампреду Бурятии пророчат отставку из правительства Карелии
Власть, 24.12.2017 08:12
Новый первый вице-премьер вместо Александра Чепика может появиться в Карелии в начале следующего года
По сообщению «ФедералПресс», по некоторым данным, смена первого заместителя главы республики Карелия, которую уже некоторое время обсуждают в регионе, может состояться в начале следующего года.
На фоне назначения петербуржца Алексея Кайдалова советником губернатора республики Артура Парфенчикова, в Карелии заговорили, что именно он сменит вице-премьера Александра Чепика. Впрочем, обсуждают и другие варианты карьерного роста Кайдалова – например, говорят, он может стать министром транспорта региона.
Напомним, Чепик работал в ряде коммерческих структур, затем, с января 2008 работал заместителем председателя правительства республики Бурятия по экономическому развитию. И.о. первого зама главы Карелии был назначен в марте этого года. Кайдалов успел поработать на посту директора петербургского института «Атомэнергопроект», вице-губернатором НАО, курирующим транспорт и строительство, а также в бизнесе.
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