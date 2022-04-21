Тункинская ЦРБ приглашает специалиста на вакансию врача психиатра-нарколога
Коллектив поликлиники Тункинской центральной районной больницы по программе «Земский доктор» приглашает специалиста на вакансию врача психиатра-нарколога.
К специалисту предъявлены следующие требования: наличие высшего медицинского образования, сертификат психиатрия - наркология.
- Отдельно будут рассматриваться кандидаты без опыта работы, - отметили в Тункинской ЦРБ.
Телефон отдела кадров: 8(301)-47-41-5-40, доб.109
Тункинская больница ищет врача по программе «Земский доктор»
Общество, Фото:
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