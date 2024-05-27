Рабочие обещают уложиться в сроки
В столице Бурятии перед выходными стартовал масштабный ремонт трамвайных путей на Элеваторе. Изначально его хотели начать 17 мая, но в итоге отложили на неделю – решили подождать до окончания учебного года для снижения заторов на дорогах. Соответствующее поручение дал мэр города Игорь Шутенков.
Из-за обновления изношенных путей на проспекте 50-летия Октября изменилась схема движения 11-ти автобусных маршрутов – № 3, 3А, 29, 31, 37, 40, 46, 55, 57, 59 и 100 по направлению в центр города. Они будут несколько дней – до 6:00 29-го мая – объезжать закрытый участок через улицы Жуковского, Хоца Намсараева и Гагарина и далее – по утверждённым схемам.
Все работы ведутся по ночам, сразу после окончания движения трамваев, рассказали в официальном telegram-канале муниципального центра управления (МЦУ) Улан-Удэ.
Монтаж новых путей подходит к концу. Подрядная организация уже приготовила для укладки сертифицированные железобетонные плиты – их разместят на щебёночно-песчаной подушке, а стыки зальют битумной мастикой. Специалисты уверяют, что успеют всё сделать в срок.
Как подчеркнули в МЦУ, днём в районе Комсомольской площади не наблюдается каких-либо заторов и трудностей при движении транспорта. В 2022 году там устроили дорожный эксперимент для разгрузки Элеватора, благодаря которому практически исчезли пробки и ДТП, а трамваи стали идти без задержек.
В Улан-Удэ вовсю обновляют трамвайные пути на оживлённом участке
Общество, Фото:
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