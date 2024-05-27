27 мая

26 мая

Популярное

На выставке Baikal Travel Mart выберут лучший туристический район Бурятии

На выставке Baikal Travel Mart выберут лучший туристический район Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Победитель получит приз в размере 100 тысяч рублей

31 мая и 1 июня в столице Бурятии пройдёт традиционная ежегодная ярмарка-выставка Baikal Travel Mart (6+). В этом году мероприятие решили провести на площади Революции.

На выставку-ярмарку пригласили представителей 18 муниципальных районов, города Улан-Удэ, туркомпаний из России, Монголии и Китая. Гости мероприятия смогут познакомиться с достопримечательностями районов Бурятии, попробовать оригинальные блюда национальной кухни, увидеть изделия мастеров-ремесленников, узнать туристические знаковые места, пройти мастер-классы.

- Мы хотим проверить, на самом ли деле Бурятия – это место встречи разных цивилизаций. Проверить, являемся ли мы носителями культуры исторического наследия, а также определить вектор дальнейшего развития туризма в нашей республике, - рассказал на брифинге министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Между муниципальными районами проведут конкурс. Для участников подготовили пять номинаций: «Презентация туристического потенциала», «Туристический маршрут», «Концертная программа», «Сувенирная продукция» и «Гастрономический туризм».

Лучший район получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей. За второе место предусмотрено 50 тысяч, за третье – 30 тысяч рублей.

- Опыт прошлых лет показывает, что в первый день районы активно участвуют, а в конце первого дня сворачиваются и уезжают. Дело понятное, многие преодолевают большие расстояния, чтобы сюда приехать. В этом году решили замотивировать наших коллег. Я думаю, что это неплохая возможность для районов показать себя, - рассказала организатор Baikal Travel Mart Эржена Далаева.

Кроме того, 1 июня будет проведён розыгрыш призов среди посетителей ярмарки-выставки. Организаторы разыграют боргойских баранов, путёвки от местных туроператоров, билеты в Бурятский театр оперы и балеты и пр.

Выставка будет сопровождаться концертными выступлениями с участием звёзд местной эстрады. Вход бесплатный.

Официально-деловая часть состоится в арт-пространстве «Руины» в Центральной городской библиотеке имени Калашникова и национальной библиотеке Бурятии.

- Последнее исследование показывает, что интерес к Байкалу проявлен не только у деловых кругов, но и у жителей со всей России. Спикеры приезжают к нам потому что им интересно, и им это нужно, - поделилась директор туристского информационного центра «Байкал» Ирина Максимова.
выставка туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ из-за жары взялись поливать дороги
В Улан-Удэ из-за жары взялись поливать дороги
Общество, 27.05.2024
В мэрии заявили, что благодаря этому они будут меньше деформироваться

На выставке Baikal Travel Mart выберут лучший туристический район Бурятии
На выставке Baikal Travel Mart выберут лучший туристический район Бурятии
Общество, 27.05.2024
Победитель получит приз в размере 100 тысяч рублей
В Монголии пробежали Улан-Баторский марафон
В Монголии пробежали Улан-Баторский марафон
Общество, 27.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со спортивного мероприятия
Уходящий май удивит жителей Бурятии похолоданием
Уходящий май удивит жителей Бурятии похолоданием
Общество, 27.05.2024
А начало лета обещает быть жарким
В большинстве компаний Улан-Удэ начальников ищут среди «своих»
В большинстве компаний Улан-Удэ начальников ищут среди «своих»
Общество, 27.05.2024
И только часть организаций рассматривают кандидатов со стороны

Более 6 тысяч человек в Бурятии сдадут ЕГЭ
Более 6 тысяч человек в Бурятии сдадут ЕГЭ
Общество, 27.05.2024
Из них более 500 человек – выпускники прошлых лет
Леса Улан-Удэ патрулируют круглосуточно
Леса Улан-Удэ патрулируют круглосуточно
Общество, 27.05.2024
Прогулки по лесу запрещены
«Доброжелательные»: Путешественников из Бурятии ждут в Татарстане
«Доброжелательные»: Путешественников из Бурятии ждут в Татарстане
Общество, 27.05.2024
Рейсы по маршруту Улан-Удэ – Казань пользуются высоким спросом 
Водителя из Бурятии лишили свободы и автомобиля за пьяную езду
Водителя из Бурятии лишили свободы и автомобиля за пьяную езду
Общество, 27.05.2024
Мужчину в третий раз привлекли к уголовной ответственности по этой статье
В селе Бурятии школьники ездят на ОГЭ по бездорожью
В селе Бурятии школьники ездят на ОГЭ по бездорожью
Общество, 27.05.2024
Местные жители из-за этого намерены дойти до прокуратуры
В Улан-Удэ «тушили пожар» в гаражах Росгвардии
В Улан-Удэ «тушили пожар» в гаражах Росгвардии
Общество, 27.05.2024
По легенде, загорелась крыша бокса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^