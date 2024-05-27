На выставке Baikal Travel Mart выберут лучший туристический район Бурятии

Победитель получит приз в размере 100 тысяч рублей
31 мая и 1 июня в столице Бурятии пройдёт традиционная ежегодная ярмарка-выставка Baikal Travel Mart (6+). В этом году мероприятие решили провести на площади Революции.
На выставку-ярмарку пригласили представителей 18 муниципальных районов, города Улан-Удэ, туркомпаний из России, Монголии и Китая. Гости мероприятия смогут познакомиться с достопримечательностями районов Бурятии, попробовать оригинальные блюда национальной кухни, увидеть изделия мастеров-ремесленников, узнать туристические знаковые места, пройти мастер-классы.
- Мы хотим проверить, на самом ли деле Бурятия – это место встречи разных цивилизаций. Проверить, являемся ли мы носителями культуры исторического наследия, а также определить вектор дальнейшего развития туризма в нашей республике, - рассказал на брифинге министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.
Между муниципальными районами проведут конкурс. Для участников подготовили пять номинаций: «Презентация туристического потенциала», «Туристический маршрут», «Концертная программа», «Сувенирная продукция» и «Гастрономический туризм».
Лучший район получит денежный приз в размере 100 тысяч рублей. За второе место предусмотрено 50 тысяч, за третье – 30 тысяч рублей.
- Опыт прошлых лет показывает, что в первый день районы активно участвуют, а в конце первого дня сворачиваются и уезжают. Дело понятное, многие преодолевают большие расстояния, чтобы сюда приехать. В этом году решили замотивировать наших коллег. Я думаю, что это неплохая возможность для районов показать себя, - рассказала организатор Baikal Travel Mart Эржена Далаева.
Кроме того, 1 июня будет проведён розыгрыш призов среди посетителей ярмарки-выставки. Организаторы разыграют боргойских баранов, путёвки от местных туроператоров, билеты в Бурятский театр оперы и балеты и пр.
Выставка будет сопровождаться концертными выступлениями с участием звёзд местной эстрады. Вход бесплатный.
Официально-деловая часть состоится в арт-пространстве «Руины» в Центральной городской библиотеке имени Калашникова и национальной библиотеке Бурятии.
- Последнее исследование показывает, что интерес к Байкалу проявлен не только у деловых кругов, но и у жителей со всей России. Спикеры приезжают к нам потому что им интересно, и им это нужно, - поделилась директор туристского информационного центра «Байкал» Ирина Максимова.
На выставке Baikal Travel Mart выберут лучший туристический район Бурятии
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