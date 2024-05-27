Победителем стала команда «Голеадор СШ №6»
В Бурятии завершился региональный этап футбольного турнира «Кубка Яшина». На протяжении трёх дней 18 команд 2014 года рождения определяли сильнейшую, которая отправится в Москву на гала-финал соревнований.
Как сообщает Детская футбольная лига РБ, по итогам турнира первая тройка выглядела следующим образом:
Первое место – «Голеадор СШ №6»;
Второе место - Сборная ДФЛ Иркутской области;
Третье место – «Спартак».
Лучшими игроками соревнований стали:
«Лучший вратарь» - Тамир Г. («Спартак»);
«Лучший защитник» - Даниил Х. (Сборная ДФЛ);
«Лучший нападающий» - Даниил Б. («Голеадор СШ №6»);
«Лучший бомбардир» - Андрей Р. («Голеадор СШ №6»);
«Лучший игрок» - Андрей Р. («Голеадор СШ №6»).
Также были отмечены команды, не попавшие в плей-офф, но разыгравшие символический «Кубок ДФЛ»:
Первое место – «Байкал ДСС»;
Второе место – «Спарта-СШ №5 2015»;
Третье место – «Голеадор 2015».
В Бурятии разыграли «Кубок Яшина»
Общество, Фото:
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