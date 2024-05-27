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«Вот это сила»: Улан-удэнец рассказал, как мини-смерч разнёс ему ворота

«Вот это сила»: Улан-удэнец рассказал, как мини-смерч разнёс ему ворота
Общество,  Фото:Весь Улан-Удэ • Бурятия
Он начался прямо в огороде мужчины

На днях в столице Бурятии поднялся смерч. Он был небольшим, но впечатлил многих горожан. В паблике «Весь Улан-Удэ» во «ВКонтакте» рассказали, что из-за вихря, поднявшегося на ПВЗ, стройматериалы даже взлетели в воздух. Там же выложили видео, которое сделали очевидцы.

Как выяснилось, смерч начался прямо в огороде одного из местных жителей. Об этом он сам поведал в соцсетях. В итоге пострадали ворота – фотоподтверждение улан-удэнец выложил на личной странице в ВК. «Столько в округе места, а он у меня образовался. Вот это сила», – отметил мужчина.

На снимке видно, что ворота основательно погнулись. Их придётся приводить в порядок. « Короче, поотдыхал – теперь время горбатиться», – добавил автор поста.

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