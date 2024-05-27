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В парке Улан-Удэ проведут праздник детства

В парке Улан-Удэ проведут праздник детства
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он состоится в микрорайоне Стеклозавод

1 июня, в День защиты детей, в Улан-Удэ проведут праздник «Планета детства». Концертную шоу-программу покажут в парке «Кристальный».

Для горожан подготовили творческие номера, выступление кавер-групп города, конкурсы и игры. В завершении праздника состоится флешмоб с запуском мыльных пузырей и пенная вечеринка.

Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, также все гости парка смогут поучаствовать в мастер-классе по росписи воздушных змеев, сыграть в мега-твистер с аниматором, принять участие в конкурсе рисунков на асфальте и получить призы.

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Улан-Удэ Праздники парки отдыха

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