В парке Улан-Удэ проведут праздник детства

Он состоится в микрорайоне Стеклозавод



1 июня, в День защиты детей, в Улан-Удэ проведут праздник «Планета детства». Концертную шоу-программу покажут в парке «Кристальный».



Для горожан подготовили творческие номера, выступление кавер-групп города, конкурсы и игры. В завершении праздника состоится флешмоб с запуском мыльных пузырей и пенная вечеринка.



Как сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ, также все гости парка смогут поучаствовать в мастер-классе по росписи воздушных змеев, сыграть в мега-твистер с аниматором, принять участие в конкурсе рисунков на асфальте и получить призы.



Возрастное ограничение: 0+.

