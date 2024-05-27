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В Улан-Удэ «тушили пожар» в гаражах Росгвардии

В Улан-Удэ «тушили пожар» в гаражах Росгвардии
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
По легенде, загорелась крыша бокса

В Улан-Удэ состоялись совместные учения росгвардейцев и пожарных. В ходе учений отработали действия по тушению пожара, эвакуации техники и материальных ценностей из здания гаражного комплекса вневедомственной охраны Росгвардии.



По легенде учений, загорелась крыша одного из боксов со служебной автотехникой. Для оцепления места ликвидации условного пожара прибыли ближайшие группы задержания вневедомственной охраны. Сотрудники эвакуировали технику из помещений.

Звено газодымозащитной службы пожарной охраны произвело разведку, в ходе которой нашли и спасли из зоны возгорания условно пострадавшего. Очаг возгорания, находившийся на крыше, был ликвидирован.



- Такие занятия мы проводим регулярно, так как в зданиях располагается техника и хранятся горючие вещества. Отрабатываем действия личного состава, как пожарно-спасательных подразделений, так и личного состава войск национальной гвардии. Все действия были отработаны и слажены, - отметил начальник инспекции пожарной безопасности управления Росгвардии по Бурятии майор Евгений Ерженин.




учения Росгвардия

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