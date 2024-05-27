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В Бурятии состоится большой молебен богине Таре

В Бурятии состоится большой молебен богине Таре
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Его проведут в Кижингинской долине

6 июня, в 30-й лунный день, завершится важный для буддистов мира священный месяц Весак. В этот день по сложившейся несколько лет назад традиции почитания богини Тары проведут большой молебен «Ногоон дара эхын магтаал». Он состоится в её дугане на территории комплекса ступы Джарун Хашор в Бурятии. Молебен проведут ширээтэ-ламы и ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова.

Хурал традиционно проведут в четыре этапа:
Первая сессия: с 4:00 до 06:00;
Вторая сессия: с 10:00 до 12:00;
Третья сессия: с 16:00 до 18:00;
Четвертая сессия: с 20:00 до 22:00.

- Вот уже несколько лет жители Кижингинского района во благо всех нас, во благо родной Бурятии, во благо России, совершают уникальное ежедневное служение: по очереди верующие из всех сёл района по три дня, приезжая группами, непрерывно совершают здесь, в дугане Зелёной Тары, почитание пантеона 21 Тары. И 6 июня 2024 года, здесь от рассвета до заката, в духовном сердце Кижингинской долины у величественной ступы, исполняющей желания – Джарун Хашор, в земной обители богини Тары, будут звучать уже вместе с ламами и наши с вами молитвы, - рассказала представитель пресс-службы Сангхи России Инна Шагнаева.

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Бурятия буддизм молебен

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