В Улан-Удэ ликвидировали 41 засор

За неделю их стало меньше



В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 20 по 26 мая включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 9 технологических нарушений, в том числе 5 – без отключения холодного водоснабжения.



А ещё специалисты отремонтировали 9 водоколонок и устранили 41 засор. Неделей ранее их было больше – 56. Кроме того, в Улан-Удэ промыли семь участков канализационных сетей протяжённостью в 729 метров.



