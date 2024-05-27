За неделю их стало меньше
В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 20 по 26 мая включительно. За это время сотрудники предприятия ликвидировали 9 технологических нарушений, в том числе 5 – без отключения холодного водоснабжения.
А ещё специалисты отремонтировали 9 водоколонок и устранили 41 засор. Неделей ранее их было больше – 56. Кроме того, в Улан-Удэ промыли семь участков канализационных сетей протяжённостью в 729 метров.
В Улан-Удэ ликвидировали 41 засор
Общество, Фото:
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