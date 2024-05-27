В Бурятии пройдёт республиканский студенческий форум

Участие примут студенты вузов и профессиональных образовательных организаций



28 мая в Бурятии состоится I республиканский форум студенческой лиги лекторов республики Бурятия «Энергия. Знание. Лидерство». Мероприятие проведут на озере «Щучье», в санатории «Родник».



На площадке форума соберутся студенты высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций, заместители директоров ПОО по воспитательной работе, представители органов исполнительной власти, члены общественных организаций, которые выступают с просветительскими лекциями в образовательных учреждениях.



- Идея форума базируется на пятиуровневой модели ценностной идеологии российского общества: человек – созидание, семья – традиции, общество – согласие, государство – доверие к институтам, страна – патриотизм. Официальный логотип форума - стая птиц – как символ единства, гармонии, командной работы, - сообщает Бурятский республиканский институт образовательной политики.



В рамках деловой программы в формате лектория будет предложена серия лекций, посвящённых основам российского государства, государственной символике Российской Федерации преемственности поколений, истории БАМ. На семи мастер-классах студенты получат полезные советы по ораторскому мастерству, психологии общения, созданию идеальных лекций, организации проектной деятельности, эффективности ведения социальных сетей, планированию семейного бюджета.



На площадках для заместителей директоров ПОО по воспитательной работе пройдёт обсуждение по основным целевым ориентирам в воспитании, успешности и стимулированию активной жизненной позиции обучающихся, игровым технологиям в воспитании, взаимодействию обучающимися с ОВЗ и инвалидностью. На этапе практической работы будет осуществлена экспертиза рабочих программ воспитания, даны методические рекомендации по проектированию РПВ.



Во второй части мероприятия студенты примут участие в тренинге по командообразованию, где смогут продемонстрировать свои навыки по эффективному взаимодействию в команде. Затем на проектной сессии выразят своё мнение по ключевым трекам форума, создадут кейс по одному из направлений, проведут его командную защиту.



Форум завершится подведением итогов дня, вручением сертификатов и подарков, песнями под гитару у костра.



Возрастное ограничение: 16+.

