Стали известны результаты отборочного конкурса к «Алтаргане-2024»
23 мая в Бурятии были определены победители и призёры республиканского отборочного конкурса бурятского эссе «Навстречу «Алтаргане-2024». Итоги подвели в национальной библиотеке РБ.
Как сообщили в учреждении, победителями в старшей возрастной категории от 35 лет стали:
I место — Галина Цыренова, Кижингинский района, село Кижинга;
II место — Дарима Дамбаева, Иволгинский район, село Хойтобэе;
III место — Виктория Найданова, Кижингинский район.
Победителями среди молодёжи в возрасте до 35 лет стали:
I место — Гэрэлма Жигдылмеева, город Улан-Удэ;
II место — Данзан Доржиев, Еравнинский район, село Исинга;
III место — Цыпилма Лыгденова, Еравнинский район, село Усть-Эгита.
Напомним, что XV международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2024» пройдёт с 26 по 28 июля в Булганском аймаке Монголии.
В Улан-Удэ выбрали лучшее бурятское эссе
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