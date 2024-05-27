Главный приток Байкала продолжает стремительно снижаться
Селенга в столице Бурятии продолжает отступать. По данным Бурятского гидрометцентра, утром 27 мая её уровень составлял 20 сантиметров (от нулевой отметки гидропоста).
Река снизилась ещё на 5 сантиметров, а Уда опустилась на 2, до 87-ми. Уровень воды в Байкале тот же, что и несколько дней назад – 456,30 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга в Улан-Удэ опустилась до 20 сантиметров
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