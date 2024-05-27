Чита отметила День города

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Открытие празднования началось под гимн Российской Федерации и троекратный залп



В Чите, в рамках празднования Дня города утром 26 мая первые лица края и его столицы, представители делегаций гостей праздника, молодёжь, общественность возложили цветы к стеле «Чита — город трудовой доблести». Также традиционно цветы возложили и к памятнику «Первопроходцам Забайкалья Петру Бекетову сотоварищи», сообщает пресс-служба правительства региона.



В рамках праздника на площади Ленина знак «Почётный гражданин Читы» вручили гендиректору АО «Водоканал-Чита» Андрею Ядрищенскому. Медали «За заслуги перед городом» получили доцент кафедры истории ЗабГУ Виктор Кузнецов и гендиректор компании «Удоканская медь» Алексей Ящук.



Торжественное открытие празднования Дня города в Чите продолжили творческие коллективы краевого центра. Кроме этого, на площади Ленина выстроились любители ретро автомобилей и показали своих «ласточек».



Отметим, что первым ребёнком, который родился в День города в Чите, стала девочка Мария весом 3 350 граммов и ростом 50 сантиметров. Девочка появилась на свет в 00:33. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и уже приняли первых гостей.

