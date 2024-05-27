Открытие празднования началось под гимн Российской Федерации и троекратный залп
В Чите, в рамках празднования Дня города утром 26 мая первые лица края и его столицы, представители делегаций гостей праздника, молодёжь, общественность возложили цветы к стеле «Чита — город трудовой доблести». Также традиционно цветы возложили и к памятнику «Первопроходцам Забайкалья Петру Бекетову сотоварищи», сообщает пресс-служба правительства региона.
В рамках праздника на площади Ленина знак «Почётный гражданин Читы» вручили гендиректору АО «Водоканал-Чита» Андрею Ядрищенскому. Медали «За заслуги перед городом» получили доцент кафедры истории ЗабГУ Виктор Кузнецов и гендиректор компании «Удоканская медь» Алексей Ящук.
Торжественное открытие празднования Дня города в Чите продолжили творческие коллективы краевого центра. Кроме этого, на площади Ленина выстроились любители ретро автомобилей и показали своих «ласточек».
Отметим, что первым ребёнком, который родился в День города в Чите, стала девочка Мария весом 3 350 граммов и ростом 50 сантиметров. Девочка появилась на свет в 00:33. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и уже приняли первых гостей.
Чита отметила День города
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У юбиляра семь внуков и девять правнуков
Спортсмены республики успешно выступили на соревнованиях по армейской тактической стрельбе
Турнир проходил в Челябинске
Также спортсменка стала чемпионкой страны
Рабочие обещают уложиться в сроки
Работа построена по принципу «детского сада»
В мэрии заявили, что благодаря этому они будут меньше деформироваться
Победитель получит приз в размере 100 тысяч рублей
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж со спортивного мероприятия
А начало лета обещает быть жарким
И только часть организаций рассматривают кандидатов со стороны
Их передали в замещающую семью
Премьера состоится 31 мая
Из них более 500 человек – выпускники прошлых лет
Прогулки по лесу запрещены