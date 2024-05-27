В селе Бурятии школьники ездят на ОГЭ по бездорожью







- На всех мостах стоит ограничение массы – до 20 тонн, но там проходят 60-тонные машины, а у нас нет полномочий наказывать за превышение грузоподъёмности, – отметили в учреждении и пообещали запустить грейдер на участке между Уро и селом Шапеньково.







Жители баргузинского села Уро пожаловались на состояние дороги, по которой возят на школьных автобусах учеников местной средней школы. По словам сельчан, её просто нет.- Дети пишут ОГЭ в Уро. Туда едут несколько автобусов со школьниками. Будем обращаться в прокуратуру района, – пригрозили люди.Они поинтересовались в группе «Баргузин-инфо.24/7», кто следит за качеством дорожных работ. Прокомментировали ситуацию в МАУ «Дорожное эксплуатационное управление». Там заявили, что проблема не в обслуживании, которое проводится своевременно, а в большегрузных автомобилях.