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В Чите поклонятся Эрдэнэт Айралжан Хатан Эжы

В Чите поклонятся Эрдэнэт Айралжан Хатан Эжы
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Буддисты столицы Забайкалья готовятся к традиционному празднику «Обоо тахилган»

29 июня хозяев местности города Чита почтут на ежегодном обряде «Обоо тахилган» на Титовской сопке. 25 мая прошёл оргкомитет по подготовке мероприятия. Его возглавил шэрээтэ-лама Читинского дацана Баир-лама Цымпилов.

Ежегодно на обоо собирается более пяти тысяч человек. Все верующие могут принять в нем участие. Таким образом люди благодарят духов местности, покровительницу Читы, просят о помощи и поддержке в непростые времена.

29 июня священнослужители проведут на Титовской сопке молебен, посвящённый защитнице Читы и её окрестностей Эрдэнэт Айралжан Хатан Эжы. Возглавят службу Дид Хамбо-лама по Забайкальскому краю Цырен-лама Дондукбаев, шэрээтэ-лама Агинского дацана Бадма ламхай, шэрээтэ-лама Читинского дацана Баир лама Цымпилов. Также приглашён представитель Монголии из города Чойбалсан.

После молебна и обряда подношения «белой пищи и золотого нектара в виде чая, молока» пройдут соревнования по бурятским национальным видам спорта и концерт самодеятельных артистов и профессионалов.

- Организаторы праздника в этом году – выходцы сёл Зугалай и Хара-Шибирь Могойтуйского района, живущие в столице края, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край буддизм Чита молебен

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