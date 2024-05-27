27 мая

26 мая

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Врач из Бурятии взял бронзу чемпионата по силовому экстриму

Врач из Бурятии взял бронзу чемпионата по силовому экстриму
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкалья
Кубок победителя фестиваля остался в Забайкалье

26 мая в Чите прошли соревнования «Siberian Strong», посвящённые Дню города. В них приняли участие девять спортсменов из Забайкалья и Бурятии.

- Чемпионат по силовому экстриму среди любителей на день города Чита проходит ежегодно с 2012 года. Здесь у нас есть участники СВО, и к нам приезжают сейчас из других регионов спортсмены. Из Улан-Удэ в прошлом году был один, сегодня их уже трое. Дисциплины: кантовка покрышки весом 320 килограммов, подъём бревна 180 килограммов, эстафета «йог плюс чемоданы» - переноска на дистанцию 12 метров 250-килограммового коромысла и чемоданов по 110 в каждой руке. Перенос кег от 80 до 140 килограмм. И самое зрелищное - грузовик весом 5,5 тонн мы потянем сидя, называется упражнение Arm Over Arm, - рассказал главный судья соревнований Егор Бутаков.

Среди силачей был даже врач: из Улан-Удэ вновь приехал спортивный массажист, мануальный терапевт Василий Лихачёв, который в прошлом году увёз отсюда кубок Читы по силовому экстриму. В этот раз он подготовил к соревнованиям ещё двоих участников.

Как сообщает пресс-служба правительства Забайкалья, по итогам турнира кубок Читы по силовому экстриму среди любителей «Siberian Strong» завоевал читинец Евгений Смирнов. Серебро – у Александра Бобылева. Бронза – у Василия Лихачёва из Бурятии.

- Победила дружба, как это и бывает в нашем виде спорта. Награды – это второстепенное, - отметили в завершении соревнований его организаторы.

Забайкальский край Чита силовой экстрим Улан-Удэ Бурятия спорт фестиваль кубок

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