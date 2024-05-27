Иркутская область показала свою ландшафтную композицию на форуме «Россия»
Фестиваль цветов «Будущее в цветах» проходит на международной выставке-форуме «Россия» (0+). Он продлится до 8 июля. Клумбы-экспозиции представили 89 регионов страны, а также ведомства и госкорпорации. Гостей ждут более 100 миллионов цветов и флористические арт-объекты.
Ландшафтная композиция Иркутской области объединила туристические символы, которые знакомы многим людям, живущим не только в регионе, но и по всей стране и миру: озеро Байкал, горный хребет Хамар-Дабан и Кругобайкальскую железную дорогу. В центре клумбы – озеро Байкал. Оно выполнено из зеркала, что ассоциируется с чистой водой, и отражает небо так же, как и само озеро в штиль. Макет установлен на специальных подпорках из оргстекла, словно на чистейших байкальских льдинках. Ещё один символ чистоты байкальского льда – стеклянные шары, расположенные вдоль озера на ковре из разноцветных вечноцветущих бегоний, олицетворяющих осенний сибирский лес.
Невдалеке от стеклянного Байкала возвышается Хамар-Дабан. Горы в композиции выполнены из металла и покрыты подушкой из мха с вкраплениями ягеля (лишайник). Горный хребет Хамар-Дабан, проходящий сразу по двум прибайкальским территориям – Иркутской области и Республики Бурятия – символизирует дружбу регионов.
На ландшафтной композиции опоясывает Хамар-Дабан Кругобайкальская железная дорога (КБЖД) – главная рукотворная достопримечательность Байкала. Тоннели макета выполнены из пластика с помощью техники 3D-моделирования, а по рельсам курсирует игрушечный поезд с панорамной крышей, перевозящий туристов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На фестивале цветов в Москве представили Байкал и Хамар-Дабан
Общество, Фото:
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