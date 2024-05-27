27 мая

26 мая

Популярное

МВД Бурятии запретило иностранцу въезд в Россию

МВД Бурятии запретило иностранцу въезд в Россию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина пытался оспорить табу через суд

По решению МВД по Бурятии уроженцу Узбекистана запретили въезд в РФ. Причиной стало неоднократное привлечение мужчины к административной ответственности – за незаконное осуществление трудовой деятельности и нарушение режима пребывания в России. Кроме того, у него за плечами имеется уголовное дело за покушение на дачу взятки (по части 3 статьи 30 – части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ).

Иностранец не согласился с наложенным и табу попытался оспорить его через суд. Как выяснилось, он более 10 лет работает в стране, живёт с гражданкой РФ и содержит её детей, помогая семье материально и являясь единственным там кормильцем. Штрафы за все нарушения мигрант оплатил, к тому же, как отмечается в иске, они не носят общественно-опасный характер, а сам мужчина не представляет угрозу чьей-либо безопасности, государству и обществу.

В марте уроженцу Узбекистана отказали в выдаче патента, потому теперь он не может трудиться в России и обеспечивать семью. Однако суд пришёл к выводу, что никаких мер по легализации своего положения иностранец не предпринял и объективных причин у него для этого не оказалось. Кроме того, законных источников дохода у нарушителя нет и налоги он не платит.

Служители Фемиды не усмотрела наличие устойчивых социальных связей между мужчиной и его сожительницей, поскольку адреса у них разные. В итоге оснований для признания решения МВД незаконным суд не нашёл. Оно уже вступило в законную силу.


суд иностранцы МВД Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

МВД Бурятии запретило иностранцу въезд в Россию
МВД Бурятии запретило иностранцу въезд в Россию
Общество, 27.05.2024
Мужчина пытался оспорить табу через суд

«Главное, что мне не всё равно»
«Главное, что мне не всё равно»
Общество, 27.05.2024
Улан-удэнка создаёт общественное движение, отстаивающее права жителей микрорайонов юго-восточной части города 
27 бурятских шаманов попросили божеств о процветании республики
27 бурятских шаманов попросили божеств о процветании республики
Общество, 27.05.2024
Они покамлали на весну и открыли небесные врата
Три семьи погибших участников СВО из Бурятии получили автомобили
Три семьи погибших участников СВО из Бурятии получили автомобили
Общество, 27.05.2024
Ключи им вручили на международном турнире в Москве
В райцентре в Бурятии из-за футбольного поля для детей «убили» дорогу
В райцентре в Бурятии из-за футбольного поля для детей «убили» дорогу
Общество, 27.05.2024
Местным жителям пообещали привести её в порядок
В Улан-Удэ днём до +30 градусов
В Улан-Удэ днём до +30 градусов
Общество, 27.05.2024
По республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы
Жительницу Бурятии оштрафовали за побои
Жительницу Бурятии оштрафовали за побои
Общество, 26.05.2024
Женщина признала свою вину
В Бурятии введён полный запрет на посещение леса
В Бурятии введён полный запрет на посещение леса
Общество, 26.05.2024
На территории региона установилась сухая, жаркая погода, которая способствует распространению возгораний
В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по конным скачкам
В Улан-Удэ прошёл чемпионат Бурятии по конным скачкам
Общество, 26.05.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с захватывающих соревнований
В Улан-Удэ общественники просят отремонтировать разваливающиеся площадки
В Улан-Удэ общественники просят отремонтировать разваливающиеся площадки
Общество, 26.05.2024
«На обеих площадках – оборудование, которое было установлено 30-40 лет назад», - сообщают активисты
Улан-удэнка украла более 100 тысяч рублей с карты родственницы
Улан-удэнка украла более 100 тысяч рублей с карты родственницы
Общество, 26.05.2024
Ранее женщина привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление  
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
В Улан-Удэ сегодня будет жарко
Общество, 26.05.2024
Воздух прогреется до +28
Известный общественник проведёт древний бурятский обряд
Известный общественник проведёт древний бурятский обряд
Общество, 25.05.2024
Эрдэни Дымчиков отметил, что благодаря этому обряду человек привязывается энергетически к своей родине

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^