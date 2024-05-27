МВД Бурятии запретило иностранцу въезд в Россию

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина пытался оспорить табу через суд



По решению МВД по Бурятии уроженцу Узбекистана запретили въезд в РФ. Причиной стало неоднократное привлечение мужчины к административной ответственности – за незаконное осуществление трудовой деятельности и нарушение режима пребывания в России. Кроме того, у него за плечами имеется уголовное дело за покушение на дачу взятки (по части 3 статьи 30 – части 3 статьи 291 Уголовного кодекса РФ).



Иностранец не согласился с наложенным и табу попытался оспорить его через суд. Как выяснилось, он более 10 лет работает в стране, живёт с гражданкой РФ и содержит её детей, помогая семье материально и являясь единственным там кормильцем. Штрафы за все нарушения мигрант оплатил, к тому же, как отмечается в иске, они не носят общественно-опасный характер, а сам мужчина не представляет угрозу чьей-либо безопасности, государству и обществу.



В марте уроженцу Узбекистана отказали в выдаче патента, потому теперь он не может трудиться в России и обеспечивать семью. Однако суд пришёл к выводу, что никаких мер по легализации своего положения иностранец не предпринял и объективных причин у него для этого не оказалось. Кроме того, законных источников дохода у нарушителя нет и налоги он не платит.



Служители Фемиды не усмотрела наличие устойчивых социальных связей между мужчиной и его сожительницей, поскольку адреса у них разные. В итоге оснований для признания решения МВД незаконным суд не нашёл. Оно уже вступило в законную силу.





