Следующее шествие спортсменов планируется провести на Красной площади
Бурятский лучник, заслуженный мастер спорта России, многократный чемпион Европы и России Бальжинима Цыремпилов 25 мая прошёл в одной из колонн, возглавляющих спортивное шествие на выставке «Россия» (0+), которое было приурочено к 105-летию первого спортивного парада на Красной площади.
Всего в колоннах прошло более двух тысяч бегунов, гимнастов, боксёров, пловцов, самбистов, волейболистов, футболистов, конькобежцев, фигуристов, представителей других спортивных направлений и паралимпийцев. И ветераны, и действующие спортсмены, и представители молодого поколения. Их возглавили именитые спортсмены — двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов, гимнаст Никита Нагорный, шахматист Сергей Карякин, синхронистка Светлана Ромашина и многие другие.
- В этом году шествие посвящено 105-летию первого парада спортсменов и физкультурников. Уже в следующем году мы планируем организовать шествие спортсменов на Красной площади — самой красивой площади мира, — подчеркнул министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, шествие продемонстрировало спортивные достижения России. Специальный реквизит, костюмы и программные инсталляции проиллюстрировали эпоху грандиозных спортивных парадов, а затем лучшие спортивные достижения современности. Завершилась акция массовым флешмобом, спортивной зарядкой для всех желающих и праздничным концертом.
Лучник из Бурятии участвовал в спортивном шествии на ВДНХ
Общество, Фото:
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