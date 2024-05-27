В райцентре в Бурятии из-за футбольного поля для детей «убили» дорогу

Местным жителям пообещали привести её в порядок



Жители микрорайона АТП в Кяхте пожаловались на раздолбанную дорогу на улице Пестерева. Во всём винят технику, которая ездит там и отсыпает овраг.



- Машина гружёная, тяжёлая и в начале улицы дорога вся стала разбитой – домой невозможно проехать, – посетовали люди в группе «Кяхта-инфо.24/7». – Кто будет отвечать за ремонт?



В администрации города пояснили, что сейчас силами местного ТОС завозят грунт для засыпки оврага на Пестерева. На этом участке появится футбольное поле для детей.



- После окончания работ дорогу приведут в соответствующее состояние, – подчеркнул председатель ТОС, извинившись за временные неудобства.

