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В райцентре в Бурятии из-за футбольного поля для детей «убили» дорогу

В райцентре в Бурятии из-за футбольного поля для детей «убили» дорогу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местным жителям пообещали привести её в порядок

Жители микрорайона АТП в Кяхте пожаловались на раздолбанную дорогу на улице Пестерева. Во всём винят технику, которая ездит там и отсыпает овраг.

- Машина гружёная, тяжёлая и в начале улицы дорога вся стала разбитой – домой невозможно проехать, – посетовали люди в группе «Кяхта-инфо.24/7». – Кто будет отвечать за ремонт?

В администрации города пояснили, что сейчас силами местного ТОС завозят грунт для засыпки оврага на Пестерева. На этом участке появится футбольное поле для детей.

- После окончания работ дорогу приведут в соответствующее состояние, – подчеркнул председатель ТОС, извинившись за временные неудобства. 
дороги жалобы

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