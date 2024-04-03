Из них можно сделать резиновое покрытие и плитку
В понедельник, 1 апреля, в Улан-Удэ стартовал месячник чистоты. Во время месячника пройдёт ежегодная акция «Город без покрышек», которую власти города проводят совместно с АО «Республиканский мусороперерабатывающий завод».
- Отработанные автомобильные шины отнесены к отходам IV - III класса опасности и подлежат утилизации. Шины не только портят внешний облик города, но и пожароопасны, - напоминают горожанам.
В Улан-Удэ определены места для сбора автомобильных покрышек. Из сданных шин затем изготавливают резиновое покрытие и плитку. Постоянный пункт в Октябрьском районе находится по адресу: ул. Бабушкина, 190а.
Также есть временные пункты приёма покрышек. Сдать шины можно с 23 по 25 апреля по следующим адресам:
- Ул. Братская, 2а,
- Ул. Пугачева, 53 а/1,
- вблизи ул. Павлова, 29,
- между ул. Пищевая, 6 и АЗС «Роснефть» по ул. Кольцова, 1а,
- напротив мотосалона «Движуха», ул. Бабушкина, 208,
- пустырь вблизи ул. Мокрова, 37.
Отметим, при уборке автомобильных покрышек с территории дворов их просят очистить от песка.
Улан-удэнцев призывают сдать шины на переработку
Общество, Фото:
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