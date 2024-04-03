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Ольга Жигмитова пригласила жителей Бурятии на оперу «Царская невеста»

Ольга Жигмитова пригласила жителей Бурятии на оперу «Царская невеста»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Эта опера о страстной любви, сжигающей всё вокруг

5 апреля в Бурятском театре оперы и балета состоится показ спектакля Владимира Рылова по опере Римского-Корсакова «Царская невеста» (возрастное ограничение 12+). Как сообщили в пресс-службе театра, народная артистка Бурятии Ольга Жигмитова исполнит партию Любаши.

Эта опера о страстной любви, сжигающей всё вокруг. В основу драмы положен малоизвестный исторический эпизод третьей женитьбы Ивана Грозного. Любаша – любовница опричника Григория Грязного (5 апреля будет исполнять Энхбат Тувшинжаргал). Из ревности она решается отравить «царскую невесту» Марфу Васильевну Собакину (исполняет Дина Санданова) и обращается к лекарю Бомелию (исполняет заслуженный артист России Дамба Занданов), который соглашается дать «отраву» взамен на любовь Любаши.

- Впервые я исполнила партию Любаши ещё в Санкт-Петербургской консерватории, когда училась там. Я прожила не один и не два раза её судьбу на сцене, и каждый раз сопереживания моей героини, новые осмысления и порой не понимания, сострадания Любаше, так как свершить свою судьбу вот таким образом, на самом деле, никому не пожелаешь. Не так давно я смотрела эту оперу в постановке Большого театра, и меня очень впечатлили своей игрой Грязной и Марфа, в исполнении Эльчина Азизова и Светланы Лачиной, сердце кровью обливалось от той трагедии и любви каждого героя, и я до сих пор в целом не могу забыть этот спектакль, он навсегда в моей душе. Многому можно научиться и умудриться, главное всегда в этой непростой жизни осознавать, что такое хорошо, а что такое плохо, ведь именно этот выбор перед человеком стоит каждый день и даже каждый час, - поделилась Ольга Жигмитова.

Боль и страдания, любовь и вера – спектакль «Царская невеста» обнажает души артистов и не только. По словам маэстро Владимира Рылова, «человек не меняется, он так же любит, так же страдает от неразделенной любви, так же счастлив в любви взаимной, так же подвержен страшным пароксизмам ревности, презрения, ненависти, которые приводят его к смертному греху: убийству».

Спектакль был поставлен на сцене Бурятского театра оперы и балета в марте 2022 года. У Римского-Корсакова события происходят во времена Ивана Грозного. В Бурятском театре оперы и балета представлена определенная условность — все персонажи одеты в костюмы первой половины XX-го века. Как отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева, получился спектакль «вне времени».
оперное искусство театр оперы и балета

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