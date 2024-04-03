В райцентре в Бурятии замусорилась речка

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Местные жители заявили, что там творится «ужас»



Жители Кяхты попросили разобраться с контейнерной площадкой на улице Рокоссовского. Как выяснилось, мусорные ящики там не огорожены и отходы попадают прямо в ближайший водоём.



- Просто ужас. Весь мусор в речке валяется и возле конторы «Энергосбыта», – заявили люди в группе «Кяхта-инфо.24/7».



Мусор пообещали убрать в ближайшее время. А вот с ограждением всё сложнее.



- К сожалению, из-за отсутствия финансовых средств не представляется возможным сделать ограждение на контейнерной площадке, – отметили в администрации города.