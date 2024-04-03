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В районе Бурятии машины разваливаются на убитой дороге

В районе Бурятии машины разваливаются на убитой дороге
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Автомобилисты заявили, что ездить по ней невозможно

Жители Баргузинского района попросили запустить грейдер по дороге между сёлами Душелан и Суво. В группе «Баргузин-инфо.24/7» сообщили, что ездить по ней уже невозможно.

- Сплошной камень, – посетовали сельчане. – Машины на ходу разваливаются. Почему никто не принимает меры?

В МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» сообщили, что дорогу прогрейдируют по мере оттаивания грунта, ориентировочно – в середине апреля. А отсыпку запланировали на май. Всё зависит от погодных условий, поскольку грунт в карьере промёрз. 
дороги автомобили

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