В районе Бурятии машины разваливаются на убитой дороге

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Автомобилисты заявили, что ездить по ней невозможно



Жители Баргузинского района попросили запустить грейдер по дороге между сёлами Душелан и Суво. В группе «Баргузин-инфо.24/7» сообщили, что ездить по ней уже невозможно.



- Сплошной камень, – посетовали сельчане. – Машины на ходу разваливаются. Почему никто не принимает меры?



В МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» сообщили, что дорогу прогрейдируют по мере оттаивания грунта, ориентировочно – в середине апреля. А отсыпку запланировали на май. Всё зависит от погодных условий, поскольку грунт в карьере промёрз.

