Соревнования состоятся в Иркутской области
С 5 по 6 апреля в селе Баяндай Усть-Ордынского Бурятского округа проведут межрегиональный турнир по вольной борьбе на призы Виктора Баймеева. Участие примут юноши 2010 года рождения и младше.
Как сообщает федерация спортивной борьбы РБ, Виктор Васильевич Баймеев – двухкратный серебряный призёр РСФСР, восемнадцатикратный чемпиона Республики Бурятия по вольной, классической и национальной борьбе, чемпион мира среди ветеранов, заслуженный тренер России. Также он является почётных гражданином Баяндаевского района Усть-Ордынского Бурятского округа.
Турнир приурочен к 85-летию Виктора Баймеева.
Возрастное ограничение: 6+.
В честь юбилея бурятского тренера проведут межрегиональный турнир
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