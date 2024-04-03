03 апреля

02 апреля

Популярное

Жителей Бурятии призвали не соваться на лёд

Жителей Бурятии призвали не соваться на лёд
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Он стал рыхлым и ломким

Жителей Бурятии просят не выходить и не выезжать на водоёмы – лёд на них стал ломким и рыхлым, хотя на первый взгляд кажется прочным. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Чтобы предотвратить несчастные случаи, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) регулярно патрулируют реки и озёра. С начала года по всей в России провели уже 18 тысяч таких рейдов и выставили на опасных участках 38 тысяч предупреждающих знаков.

К началу апреля в стране закрыли около 770 ледовых переправ. Нередко жертвами опасных обстоятельств становятся дети, которые от любопытства или скуки бегут к затянувшемуся льдом водоёму. 
водоемы лёд безопасность

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ почтили память застреленного преступником милиционера
В Улан-Удэ почтили память застреленного преступником милиционера
Общество, 03.04.2024
Батор Анандаев погиб при исполнении служебного долга
В Бурятии появилась памятная медаль за участие в СВО
В Бурятии появилась памятная медаль за участие в СВО
Общество, 03.04.2024
Стало известно, как будет выглядеть новая награда
Названа дата проведения «Байкальского диктанта»
Названа дата проведения «Байкальского диктанта»
Общество, 03.04.2024
Участникам советуют освежить знания
Улан-удэнцам предлагают заработать на фекалиях
Улан-удэнцам предлагают заработать на фекалиях
Общество, 03.04.2024
Им пообещали по 10 тысяч за «слив» ассенизаторов-нарушителей
В Улан-Удэ едва не сгоревшему заживо трёхлапому псу ищут хозяев
В Улан-Удэ едва не сгоревшему заживо трёхлапому псу ищут хозяев
Общество, 03.04.2024
Несчастное животное перенесло несколько операций
В столице Бурятии взялись на сухую траву
В столице Бурятии взялись на сухую траву
Общество, 03.04.2024
В одном из районов её выкосят на площади в полтора миллиона «квадратов»

Бурятский кожвендиспансер возглавил новый главврач
Бурятский кожвендиспансер возглавил новый главврач
Общество, 03.04.2024
Прежний бессменный руководитель покинул пост в конце прошлого года
В районе Бурятии не хватает вакцины от клещевого энцефалита
В районе Бурятии не хватает вакцины от клещевого энцефалита
Общество, 03.04.2024
Центральной районной больницы приходится занимать её у другой ЦРБ

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^