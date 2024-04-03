Жителей Бурятии призвали не соваться на лёд

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Он стал рыхлым и ломким



Жителей Бурятии просят не выходить и не выезжать на водоёмы – лёд на них стал ломким и рыхлым, хотя на первый взгляд кажется прочным. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.



Чтобы предотвратить несчастные случаи, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) регулярно патрулируют реки и озёра. С начала года по всей в России провели уже 18 тысяч таких рейдов и выставили на опасных участках 38 тысяч предупреждающих знаков.



К началу апреля в стране закрыли около 770 ледовых переправ. Нередко жертвами опасных обстоятельств становятся дети, которые от любопытства или скуки бегут к затянувшемуся льдом водоёму.