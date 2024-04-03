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В Забайкалье военные взрывают лёд на реке Шилка

В Забайкалье военные взрывают лёд на реке Шилка
Общество,  Фото:пресс-служба Восточного военного округа
Подрывные работы проводятся для предотвращения ледовых заторов и подтопления сёл

Согласно прогнозу забайкальских метеорологов, формирование заторов выше обычного на реке Шилка в Забайкалье может привести к подъёму уровня воды на отдельных участках в Сретенском районе до опасных отметок, с подтоплением прибрежных населённых пунктов. В соответствии с решением командования Восточного военного округа об оказании помощи правительству Забайкальского края, группа сапёров-подрывников инженерно-сапёрного соединения выдвинулась в Сретенский район для проведения подрывных работ.

Из пункта постоянной дислокации в селе Большая Тура военнослужащие выдвинулись на двух автомобилях Урал-4320 для транспортировки специального оборудования, плавсредств, инженерных боеприпасов и другого военно-технического имущества, а также на специальном автомобиле группы разминирования. Также из Читы в Сретенский район выдвинулась группа сотрудников главного управления МЧС России по Забайкальскому краю. На месте подрывов представители спасательного ведомства, в том числе, будут осуществлять авиамониторинг обстановки.

Напомним, в 2022 году затор на реке Шилка привёл к резкому подъёму уровня воды, в результате чего оказались подтоплены 26 домов и приусадебных участков в посёлке Усть-Карск и селе Старолончаково. В прошлом году благодаря подрывным работам, которые выполнили в первые дни апреля, удалось минимизировать риски образования ледовых заторов и беспрепятственно пройти паводкоопасный период.

Взрывные работы проводятся в период с 3 по 4 апреля, сообщили в Забайкальском центре социально значимой информации.

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