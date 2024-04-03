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В Улан-Удэ пройдёт фестиваль здоровья

В Улан-Удэ пройдёт фестиваль здоровья
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он пройдёт в ФСК

5-6 апреля в Улан-Удэ пройдёт фестиваль здоровья «Бурятия – здоровый край!». Он состоится в Физкультурно-спортивном комплексе с 11:00 до 16:00. 

Медицинские организации развернут ярмарку здоровья.

В программе:

- медицинские обследования (в том числе флюорография и маммография)
- консультации врачей, психологов
- мастер-классы по двигательной активности и стрессоустойчивости
- фестиваль Цигун
- обучение основам ЗОЖ взрослых и детей
- активное долголетие
- площадки ведущих медицинских организаций республики
- выступление творческих и спортивных коллективов
- викторины

Горожан приглашают посетить фестиваль и не упустить возможность проверить и укрепить своё здоровье.


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медицинская помощь

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