В районе Бурятии не хватает вакцины от клещевого энцефалита





В Бурятии уже появились первые жертвы паразитов. Две недели назад клещ укусил ребёнка из Бичурского района. В прошлом году первое нападение зафиксировали уже в начале марта. Часть укушенных подхватили инфекции, которые переносят эти насекомые: 29 заразились энцефалитом и 37 – боррелиозом. Все они оказались непривиты.





Лучший способ защиты от болезней – вакцинация, а оптимальное время для неё – конец осени или начало зимы. Но привиться все желающие могут и сейчас в поликлинике по месту жительства.

Баргузинцы жалуются на дефицит вакцины от клещевого энцефалита в поликлинике при центральной районной больнице (ЦРБ). Об этом сообщила в группе «Баргузин-инфо.24/7» одна из местных жительниц, решившая привиться.- Была в поликлинике и мне сказали, что вакцины нет, – заявила она.Главный врач ЦРБ Баир Очиров отметил: препарат появится в конце апреля – после того, как её распределят по медучреждениям.- Мы договорились и заняли 450 доз в Прибайкальской ЦРБ, – подчеркнул Очиров, добавив, что вакцину скоро должны привезти.