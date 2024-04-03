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В районе Бурятии не хватает вакцины от клещевого энцефалита

В районе Бурятии не хватает вакцины от клещевого энцефалита
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Центральной районной больницы приходится занимать её у другой ЦРБ

Баргузинцы жалуются на дефицит вакцины от клещевого энцефалита в поликлинике при центральной районной больнице (ЦРБ). Об этом сообщила в группе «Баргузин-инфо.24/7» одна из местных жительниц, решившая привиться.

- Была в поликлинике и мне сказали, что вакцины нет, – заявила она.

Главный врач ЦРБ Баир Очиров отметил: препарат появится в конце апреля – после того, как её распределят по медучреждениям.

- Мы договорились и заняли 450 доз в Прибайкальской ЦРБ, – подчеркнул Очиров, добавив, что вакцину скоро должны привезти. 

В Бурятии уже появились первые жертвы паразитов. Две недели назад клещ укусил ребёнка из Бичурского района. В прошлом году первое нападение зафиксировали уже в начале марта. Часть укушенных подхватили инфекции, которые переносят эти насекомые: 29 заразились энцефалитом и 37 – боррелиозом. Все они оказались непривиты.

Лучший способ защиты от болезней – вакцинация, а оптимальное время для неё – конец осени или начало зимы. Но привиться все желающие могут и сейчас в поликлинике по месту жительства.
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