Девочек на свет появилось чуть больше, чем мальчиков
Городской перинатальный центр Улан-Удэ подвёл итоги прошедшего месяца. В марте здесь родилось 305 детей, из них 149 мальчиков и 156 девочек.
Самый крупный ребёнок родился с весом 5030 граммов, самый маленький – 2250 граммов.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее статистику также представил республиканский перинатальный центр: там в марте родилось 395 малышей.
В городском перинатальном центре Улан-Удэ в марте родилось 300 малышей
Общество, Фото:
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