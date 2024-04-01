Речь идёт о товарах, которые заказывают с зарубежных интернет-площадок
Бурятская таможня напомнила физлицам об изменении норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, доставляемых из-за границы Почтой России, экспресс-перевозчиками и в сопровождаемом багаже при перемещении границы наземным транспортом.
Повышенные беспошлинные нормы действовали до 1 апреля 2024 года по решению Евразийской экономической комиссии, согласно которому беспошлинный порог был временно увеличен до 1000 евро.
Теперь без уплаты таможенных платежей на зарубежных интернет-площадках можно заказать товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг. В случае превышения норм необходимо заплатить пошлины в 15% от стоимости товара, но не менее 2 евро за килограмм веса.
Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых наземным транспортом, составят 500 евро и 25 кг. В случае превышения норм необходимо заплатить пошлины в 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.
Что касается товаров для личного пользования, ввозимых воздушным транспортом, норма беспошлинного ввоза не меняется и составляет 10 тысяч евро и 50 кг. В случае превышения норм также необходимо заплатить пошлины в 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.
Бурятская таможня: «С 1 апреля нормы беспошлинного ввоза товаров изменились»
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