01 апреля

31 марта

Популярное

Бурятская таможня: «С 1 апреля нормы беспошлинного ввоза товаров изменились»

Бурятская таможня: «С 1 апреля нормы беспошлинного ввоза товаров изменились»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Речь идёт о товарах, которые заказывают с зарубежных интернет-площадок

Бурятская таможня напомнила физлицам об изменении норм беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, доставляемых из-за границы Почтой России, экспресс-перевозчиками и в сопровождаемом багаже при перемещении границы наземным транспортом.

Повышенные беспошлинные нормы действовали до 1 апреля 2024 года по решению Евразийской экономической комиссии, согласно которому беспошлинный порог был временно увеличен до 1000 евро.

Теперь без уплаты таможенных платежей на зарубежных интернет-площадках можно заказать товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг. В случае превышения норм необходимо заплатить пошлины в 15% от стоимости товара, но не менее 2 евро за килограмм веса.

Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых наземным транспортом, составят 500 евро и 25 кг. В случае превышения норм необходимо заплатить пошлины в 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.

Что касается товаров для личного пользования, ввозимых воздушным транспортом, норма беспошлинного ввоза не меняется и составляет 10 тысяч евро и 50 кг. В случае превышения норм также необходимо заплатить пошлины в 30% от стоимости, но не менее 4 евро за килограмм.

Таможня

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Боксёр Бурятии стал призёром кубка нефтяных стран
Боксёр Бурятии стал призёром кубка нефтяных стран
Общество, 01.04.2024
Сандан Санданов выиграл «серебро» турнира
В Улан-Удэ за объекты благоустройства в 2025 году проголосовали 10 тысяч горожан
В Улан-Удэ за объекты благоустройства в 2025 году проголосовали 10 тысяч горожан
Общество, 01.04.2024
На выбор предлагаются «Арбат» и Александровский сад
Облезлую «туалетную» плитку в Улан-Удэ обновят к концу лета
Облезлую «туалетную» плитку в Улан-Удэ обновят к концу лета
Общество, 01.04.2024
А сам путепровод на Элеваторе оборудуют ливнёвками 
В Бурятии пообещали знойный май
В Бурятии пообещали знойный май
Общество, 01.04.2024
Последний месяц весны в республике будет засушливым
В Бурятии нерпёнок улепётывал от туристов
В Бурятии нерпёнок улепётывал от туристов
Общество, 01.04.2024
Они повстречали маленького байкальского тюленя на священном озере
В Улан-Удэ на месяц с лишним перекроют переулок
В Улан-Удэ на месяц с лишним перекроют переулок
Общество, 01.04.2024
Там грядёт масштабное обновление коммуникаций
13% улан-удэнцев разыгрывают коллег 1 апреля
13% улан-удэнцев разыгрывают коллег 1 апреля
Общество, 01.04.2024
А вот над начальством решается шутить только каждый десятый
В Бурятии новый дуган на месте сгоревшего построят из именных кирпичей
В Бурятии новый дуган на месте сгоревшего построят из именных кирпичей
Общество, 01.04.2024
Внести вклад в его создание могут все желающие
В Бурятии северяне не могут записаться в поликлинику
В Бурятии северяне не могут записаться в поликлинику
Общество, 01.04.2024
Портал, с помощью которого это делали раньше, дал сбой
В Бурятии пометят весь скот
В Бурятии пометят весь скот
Общество, 01.04.2024
В республике продолжается поголовная маркировка сельхозживотных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^