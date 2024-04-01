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В Иркутской области полицейские поблагодарили мальчика за честный поступок

В Иркутской области полицейские поблагодарили мальчика за честный поступок
Общество, 
Школьник вернул найденный на улице смартфон

Заместитель начальника ОМВД России по Шелеховскому району Наталья Мамонтова выразила слова благодарности третьекласснику школы № 2 Ивану и его маме, младшему лейтенанту полиции. Мальчику вручили благодарственное письмо и большую шоколадку.

В выходной Иван играл с друзьями на спортивной площадке и увидел на земле чужой телефон. Школьник позвонил маме, которая в этот день дежурила в отделе полиции, и спросил, как поступить с находкой.

- Я посоветовала не выключать гаджет и отвечать на звонки до нашей встречи. Когда увидела чехол, поняла, что телефон принадлежит ребёнку. Так как сама мама, знаю, как важна связь с родителями. Видимо, смартфон находился в незастёгнутом кармане и нечаянно выпал, - поделилась дознаватель ОМВД России по Шелеховскому району, мама Ивана.

Спустя час женщина уже общалась с бабушкой, внук которой выронил смартфон на детской площадке. Близкие этого ребёнка поблагодарили дознавателя за воспитание такого сознательного сына, а школьника – за активную гражданскую позицию.
полиция

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