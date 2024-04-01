13% улан-удэнцев разыгрывают коллег 1 апреля

А вот над начальством решается шутить только каждый десятый



В преддверии Дня смеха, который отмечается 1 апреля, представители сервиса SuperJob провели любопытный вопрос. Они выяснили, как жители бурятской столицы относятся к розыгрышам на работе. Оказалось, что каждый второй считает это уместным – по мнению 60% наших земляков, юмор скорее помогает в трудовом процессе.



Каждый восьмой улан-удэнец (13%) 1 апреля разыгрывает своих коллег. А вот над начальством решается подшутить лишь каждый десятый. Ещё 19 респондентов признались, что в этот день сами становились объектом подколов.



Мужчины лояльнее женщин относятся к таким вещам, да и шутят над ними чаще. Наши земляки младше 34 лет предпочитают подтрунивать над сослуживцами, но не над руководством. Боссов не боятся разыгрывать сотрудники старше 45-ти.

