Гражданка Китая приклеила нефритовые браслеты к телу и пыталась выехать из Забайкалья

Общество, Фото: Читинская таможня

При виде таможенников нарушительница заволновалась



Жительница Китая пыталась незаконно провезти через границу в Забайкальском крае 10 браслетов из нефрита, приклеив их скотчем к телу. Браслеты обнаружили читинские таможенники в пункте пропуска МАПП Забайкальск.



- Во время прохождения таможенного контроля на устный вопрос сотрудников таможенного поста о наличии товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию, иностранка ответила отрицательно. Однако таможенники заметили, что туристка волнуется, путается в ответах на вопросы, и предложили ей добровольно выдать незадекларированные товары. Женщина достала два браслета, которые находились у нее под кофтой. Далее при личном досмотре было обнаружено ещё восемь браслетов, которые женщина прикрепила к телу с помощью скотча. При опросе она рассказала, что перевозила браслеты в подарок родственникам, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Проведённая экспертиза подтвердила, что браслеты изготовлены кустарным способом из природного камня нефрита светло-зелёного цвета. Их стоимость превышает 355 тысяч рублей.



По факту перемещения сокрытых товаров в отношении нарушительницы Читинская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ч.2 ст.16.1 КоАП РФ.

