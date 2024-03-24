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Во дацанах Бурятии помолятся о погибших в «Крокус Сити Холле»

Во дацанах Бурятии помолятся о погибших в «Крокус Сити Холле»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Мы скорбим вместе с вами», - отметили в Буддийской традиционной Сангхе России

Во всех дацанах Бурятии помолятся о погибших во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Ламы специальный молебен Юроол, посвящённый умершим и погибшим. Об этом сообщает Буддийская традиционная Сангха России.

- Буддисты России выражают сочувствие всем пострадавшим. Боль произошедшей трагедии заполнила сердца всех россиян. Утраты самых близких и любимых людей невероятна. Мы скорбим вместе с вами... Желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Будут прочитаны особые молитвы за скорейшее выздоровление пострадавших, - говорится в официальной группе Сангхи в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», 24 марта объявлен общероссийским днём траура по погибшим в «Крокус Сити Холле». По последним данным, во время теракта в «Крокус Сити Холле» погибло 133 человек, число жертв ещё может возрасти. Пострадало, согласно информации Минздрава РФ, свыше 140.
буддизм теракт

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