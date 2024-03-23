Фоторепортаж: В Улан-Удэ проходит межрегиональный турнир по мини-футболу

Турнир начался с минуты молчания в связи с трагедией в «Крокус Сити Холл»



Сегодня в Улан-Удэ проходит ежегодный межрегиональный турнир по мини-футболу «Памяти воинов-афганцев», посвящённый 35-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана и 79-летию Победы в Великой Отечественной войне. Турнир начался с минуты молчания в связи с трагедией в «Крокус Сити Холл» в Москве.



Соревнования проходят в МУП «КСК». В них принимают участие 29 юношеских команд из Бурятии, Тывы, Якутии и Иркутской области.



- На этом турнире начали спортивную карьеру самые известные футболисты нашей республики и не только. Всем нашим спортсменам хочется пожелать успешного выступления, побед, - сказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко.



Турнир «Памяти воинов - афганцев» проходит в Улан-Удэ с 1993 года, сообщают в мэрии Улан-Удэ. В разные годы «боевую» закалку здесь проходили известные российские футболисты, выходцы из Бурятии: Владимир Гранат и Евгений Пономарев, члены сборной Бурятии по футболу.



Возрастное ограничение: 6+

