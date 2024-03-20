В Улан-Удэ зафиксирован острый дефицит педагогов

В сфере среднего образования не хватает 400 учителей
В столице Бурятии наблюдается нехватка кадров среди педагогов среднего и дополнительного образования.
- Вопрос самый тяжёлый и сложный для нас. Мы построили 22 детских садика, девять школ, но самое главное это не стены, а педагоги, нянечки, воспитатели, учителя дополнительного и дошкольного образования. Здесь у нас, действительно, есть огромная проблема. На сегодня 400 педагогов среднего образования у нас не хватает, - сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков во время отчёта на сессии горсовета.
По словам мэра, работа по привлечению педагогов начата. Так, администрация Улан-Удэ направила предложение в правительство Бурятии о пересмотре системы мотивации, проще говоря, об увеличении заработной платы педагогам.
- Мы делаем всё возможное: 610 человек направили на профессиональную переподготовку, 89 человек обучили специально, но людей всё равно не хватает. В первую очередь, наша задача – создать условия, чтобы наши граждане выбрали профессию учителя, педагога, воспитателя. Мы обязательно эту работу доведём до конца! - заявил Шутенков.
В сфере дополнительного образования не хватает 34 педагогических работника. Цифра не такая высокая, но привлечь в эту сферу сотрудников тяжелее, чем в школы.
- Мало того, что нам школ дополнительного образования не хватает, так ещё и педагогов. Проблема ещё тяжелее, чем в среднем образовании. Тут она решится намного быстрее. Во втором квартале 2024 года мы договорились с правительством Бурятии дотянуть зарплату дополнительному образованию до средней отметки, - добавил Игорь Шутенков.
Нехватка кадров касается также сферы физического здоровья. Всего в Улан-Удэ трудятся 87 дворовых инструкторов.
- Один инструктор на пять тысяч жителей – очень мало. Мы проблему для себя поставили. Целевой показатель – 4000 тысячи жителей на одного инструктора. Это уже будет облегчение для действующей сетки инструкторов. Они работают, не покладая рук, не в стенах школы, а практически на улице. Надо воссоздать условия, охватить как можно больше инструкторов, а также вовлечь жителей и детей активно заниматься спортом. Работа большая, цели поставлены. Думаю, командой мы это сделаем, - сказал Игорь Шутенков.
В Улан-Удэ зафиксирован острый дефицит педагогов
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