В Улан-Удэ спасли кота, просидевшего около суток на столбе

На выручку коту пришли специалисты комитета городского хозяйства
В Улан-Удэ очевидцы попросили помочь коту, застрявшему на электроопоре на улице Михалёва. Фотографию опубликовали в паблике «Аноним 03».
«Уже второй день сидит кот на столбе. Может, может кто снять?» - обратился горожанин.
В комментариях мнения разделились. Некоторые выразили уверенность, что кот со временем спустится самостоятельно, а другие посоветовали обратиться за помощью к электрикам.
Вскоре одна из подписчиц сообщила, что на выручку животному уже пришли.
«Слава богу. Комитет по городскому хозяйству, отреагировали, по поводу обращения. Автор, сообщите, пожалуйста, как спасут котика», - написала женщина.
Спустя непродолжительное время очевидцы отчитались о том, что кота спустили на землю.
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