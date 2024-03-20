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В Улан-Удэ спасли кота, просидевшего около суток на столбе

Общество, 
На выручку коту пришли специалисты комитета городского хозяйства

В Улан-Удэ очевидцы попросили помочь коту, застрявшему на электроопоре на улице Михалёва. Фотографию опубликовали в паблике «Аноним 03».

«Уже второй день сидит кот на столбе. Может, может кто снять?» - обратился горожанин.

В комментариях мнения разделились. Некоторые выразили уверенность, что кот со временем спустится самостоятельно, а другие посоветовали обратиться за помощью к электрикам.

Вскоре одна из подписчиц сообщила, что на выручку животному уже пришли.

«Слава богу. Комитет по городскому хозяйству, отреагировали, по поводу обращения. Автор, сообщите, пожалуйста, как спасут котика», - написала женщина.

Спустя непродолжительное время очевидцы отчитались о том, что кота спустили на землю.
кошка

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