В Бурятии любитель пьяной езды остался без машины

Мужчину дважды судили по одной и той же статье



Житель Селенгинского района Бурятии остался без автомобиля, на котором катался в пьяном виде.



Мужчина, имеющий судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за руль пьяным.



«Назначенное наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами на срок 1 год с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы осуждённого. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года», - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.



Автомобиль мужчины конфискован в собственность государства.

