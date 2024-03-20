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В Бурятии любитель пьяной езды остался без машины

В Бурятии любитель пьяной езды остался без машины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчину дважды судили по одной и той же статье

Житель Селенгинского района Бурятии остался без автомобиля, на котором катался в пьяном виде.

Мужчина, имеющий судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, вновь сел за руль пьяным.

«Назначенное наказание в виде лишения свободы заменено принудительными работами на срок 1 год с удержанием в доход государства 10 % из заработной платы осуждённого. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года», - сообщает пресс-служба Гусиноозёрского городского суда.

Автомобиль мужчины конфискован в собственность государства.
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