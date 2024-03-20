В перинатальном центре озвучили радостную статистику
За неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ родилось 96 малышей — 41 мальчик и 55 девочек. В том числе появились на свет две двойни.
Самый крупный малыш родился 13 марта. Мальчик родился с весом 4250 граммов и ростом 56 см. Девочка, рождённая 16 марта, стала самой маловесной: вес – 1790 граммов, рост – 41 см.
Уже вторую неделю подряд самый богатый на роды день приходится на четверг, отметили в роддоме. Больше всего родов пришлось на 14 марта. В этот день состоялось 23 родов, на свет появилось 10 мальчиков и 13 девочек.
В улан-удэнском роддоме за неделю родилось две двойни
Общество, Фото:
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