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В Улан-Удэ пересчитывают гаражи-самоволки

В Улан-Удэ пересчитывают гаражи-самоволки
Общество,  Фото:администрация Железнодорожного района
Владельцам предлагают их снести самостоятельно

В Улан-Удэ продолжается инвентаризация металлических гаражей. Накануне, 19 марта проводились работы вблизи ул. Сосновая, 14 и ул. Норильская, 2.

Всего в Железнодорожном районе проведена инвентаризация 122 металлических гаражей.

- Собственникам выписаны требования по снесению гаражей. Или они должны обратиться в администрацию района для составления акта обследования земельного участка и произведения расчёта неосновательного обогащения за пользование земельным участком, - сообщили в администрации Железнодорожного района.



Как сообщал «Байкал-Dailу», с 2023 года в городе вплотную взялись за металлические гаражи. Проверяющие выявляют неоформленные постройки и размещают на них требования явиться в районную администрацию.

Если собственник никак не отреагирует, гараж снесут в течение 15 дней. Специалисты сделают опись имущества и фотофиксацию и увезут его на стоянку, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением. Объект будет храниться там до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на него. Если хозяин так и не найдётся, «нахаловку» обратят в такую собственность и утилизируют.
гаражи самовольные постройки

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