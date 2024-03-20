Владельцам предлагают их снести самостоятельно
В Улан-Удэ продолжается инвентаризация металлических гаражей. Накануне, 19 марта проводились работы вблизи ул. Сосновая, 14 и ул. Норильская, 2.
Всего в Железнодорожном районе проведена инвентаризация 122 металлических гаражей.
- Собственникам выписаны требования по снесению гаражей. Или они должны обратиться в администрацию района для составления акта обследования земельного участка и произведения расчёта неосновательного обогащения за пользование земельным участком, - сообщили в администрации Железнодорожного района.
Как сообщал «Байкал-Dailу», с 2023 года в городе вплотную взялись за металлические гаражи. Проверяющие выявляют неоформленные постройки и размещают на них требования явиться в районную администрацию.
Если собственник никак не отреагирует, гараж снесут в течение 15 дней. Специалисты сделают опись имущества и фотофиксацию и увезут его на стоянку, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением. Объект будет храниться там до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на него. Если хозяин так и не найдётся, «нахаловку» обратят в такую собственность и утилизируют.
В Улан-Удэ пересчитывают гаражи-самоволки
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Владельцам предлагают их снести самостоятельно
Мужчина пожаловался в прокуратуру
Временный ввоз транспорта без уплаты таможенных пошлин возможен максимум на год
Работы выполнены на 95%
Среди его воспитанников – чемпион юношеских Олимпийских игр Алдар Бальжинимаев
Отмечается, что «весна на Байкале – особенное время»
Электричества не будет в Октябрьском районе
Вопрос рассмотрят на сессии Хурала
В перспективе это улучшит и демографическую обстановку
Снега в республике не ожидается
Стартовал приём заявок на участие в республиканском конкурсе-выставке
Участие в соревнованиях принимали дети с ОВЗ
В начале месяца он также победил на чемпионате Азии по этому виду спорта
На следующей неделе стартует финальный этап нового республиканского конкурса
Юбиляру вручили благодарственное письмо