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Жителю Бурятии с диабетом выдали лекарства благодаря прокуратуре

Жителю Бурятии с диабетом выдали лекарства благодаря прокуратуре
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина пожаловался в прокуратуру

Жителю Иволгинского района Бурятии, страдающему сахарным диабетом, инвалиду III группы, бесплатно выдали лекарства от болезни после вмешательства прокуратуры.

«Прокуратура Иволгинского района по обращению местного жителя проверила соблюдение законодательства о льготном лекарственном обеспечении инвалидов. Установлено, что местному жителю, страдающему сахарным диабетом и являющемуся инвалидом III группы, лечащим врачом назначен ряд лекарственных препаратов, однако в нарушение закона препараты ему бесплатно не выдавались», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Главный врач Иволгинской районной больницы получил прокурорское представление, после чего нарушения были устранены. Сельчанину выдали лекарства, а виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

прокуратура сахарный диабет

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