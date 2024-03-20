Жителю Бурятии с диабетом выдали лекарства благодаря прокуратуре

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина пожаловался в прокуратуру



Жителю Иволгинского района Бурятии, страдающему сахарным диабетом, инвалиду III группы, бесплатно выдали лекарства от болезни после вмешательства прокуратуры.



«Прокуратура Иволгинского района по обращению местного жителя проверила соблюдение законодательства о льготном лекарственном обеспечении инвалидов. Установлено, что местному жителю, страдающему сахарным диабетом и являющемуся инвалидом III группы, лечащим врачом назначен ряд лекарственных препаратов, однако в нарушение закона препараты ему бесплатно не выдавались», - сообщила пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Главный врач Иволгинской районной больницы получил прокурорское представление, после чего нарушения были устранены. Сельчанину выдали лекарства, а виновного сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.



