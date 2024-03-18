Шашист из Бурятии стал дважды призёром первенства России

Спортсмен завоевал «бронзу» и «серебро»



На прошлой неделе в Зеленограде завершилось первенство России по шашкам по спорту глухих. Турнир собрал 25 шашистов из 9 регионов страны. Соревнования проводились в дисциплинах русских и стоклеточных шашек.



В соревнованиях принял участие шашист из Бурятии Дмитрий Сыренов – выпускник Тункинской ДЮСШ, воспитанник тренера Доржо Дондокова. Спортсмен выступал за Иркутскую область. На первенстве Дмитрий показал отличный результат, заняв второе местом по русским шашкам и третье место в стоклеточных шашках.



По итогам выступления спортсмен попал в сборную команду России, сообщает Тункинская ДЮСШ.

