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Шашист из Бурятии стал дважды призёром первенства России

Шашист из Бурятии стал дважды призёром первенства России
Общество,  Фото:паблик «Шашки Иркутск»
Спортсмен завоевал «бронзу» и «серебро»

На прошлой неделе в Зеленограде завершилось первенство России по шашкам по спорту глухих. Турнир собрал 25 шашистов из 9 регионов страны. Соревнования проводились в дисциплинах русских и стоклеточных шашек.

В соревнованиях принял участие шашист из Бурятии Дмитрий Сыренов – выпускник Тункинской ДЮСШ, воспитанник тренера Доржо Дондокова. Спортсмен выступал за Иркутскую область. На первенстве Дмитрий показал отличный результат, заняв второе местом по русским шашкам и третье место в стоклеточных шашках.

По итогам выступления спортсмен попал в сборную команду России, сообщает Тункинская ДЮСШ.
Бурятия спорт первенство России шашки спорт глухих

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