На ВСЖД проводят работы по пропуску паводковых вод

Они выполнены на 40 процентов

На Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) идут работы по вскрытию водоотводов и малых водопропускных сооружений. Они стартовали ещё в феврале, сообщает пресс-служба дороги.

В настоящий момент от снега и льда расчищено более тысячи мостов и труб, свыше 122 км кюветов и лотков, а также более 129 км нагорных и водоотводных канав. На станциях Транссиба и БАМа в зонах ответственности ВСЖД организованы уборка и вывоз снега.

На сегодняшний день проводимые мероприятия выполнены на 40% от плана.

Кроме этого, на ВСЖД формируются 12 противоразмывных поездов. В составе каждого из них девять вагонов со щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инвентаря. При необходимости специальный состав может быть направлен в любую точку дороги. Он должен прибыть на место в кратчайший срок.

Главная задача противопаводковых мероприятий – обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры, безопасность и бесперебойность движения поездов.