14 марта

13 марта

Популярное

На ВСЖД проводят работы по пропуску паводковых вод

На ВСЖД проводят работы по пропуску паводковых вод
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива

Они выполнены на 40 процентов

На Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) идут  работы по вскрытию водоотводов и малых водопропускных сооружений. Они стартовали ещё в феврале, сообщает пресс-служба дороги.

В настоящий момент от снега и льда расчищено более тысячи мостов и труб, свыше 122 км кюветов и лотков, а также более 129 км нагорных и водоотводных канав. На станциях Транссиба и БАМа в зонах ответственности ВСЖД организованы уборка и вывоз снега.

На сегодняшний день проводимые мероприятия выполнены на 40% от плана.

Кроме этого, на ВСЖД формируются 12 противоразмывных поездов. В составе каждого из них девять вагонов со щебнем, шпалами, пиломатериалами и необходимым набором инвентаря. При необходимости специальный состав может быть направлен в любую точку дороги. Он должен прибыть на место в кратчайший срок.

Главная задача противопаводковых мероприятий – обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры, безопасность и бесперебойность движения поездов.

ВСЖД весна погода паводок

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Гепатит С и беременность: какие риски?
Гепатит С и беременность: какие риски?
Общество, 14.03.2024
Акушер-гинеколог рассказала, какие осложнения может вызвать вирус при беременности
Госавтоинспекция Бурятии предупредила о гололёде
Госавтоинспекция Бурятии предупредила о гололёде
Общество, 14.03.2024
Накануне ДТП с пострадавшими не произошло
В середине марта на Бурятию обрушился снег
В середине марта на Бурятию обрушился снег
Общество, 14.03.2024
Также в республике разгулялся ветер 
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
В Бурятии семейная пара отметила 50-летие совместной жизни
Общество, 13.03.2024
Анатолий и Ольга вырастили четверых детей 
На солонцах в нацпарке в Бурятии питаются не только лоси
На солонцах в нацпарке в Бурятии питаются не только лоси
Общество, 13.03.2024
Полакомиться солью приходят также зайцы, белки и медведи
Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки
Улан-удэнцы могут бесплатно сдать использованные батарейки
Общество, 13.03.2024
В городе есть места бесплатного сбора опасных отходов 
Минтранс выдал свидетельство на перевозку по маршруту Улан-Удэ - Шабур
Минтранс выдал свидетельство на перевозку по маршруту Улан-Удэ - Шабур
Общество, 13.03.2024
У перевозчика заканчивался срок действия свидетельства 
В Бурятии детсадовцам напомнили о дорожной безопасности
В Бурятии детсадовцам напомнили о дорожной безопасности
Общество, 13.03.2024
Ребята стали героями увлекательной сказки 
«Кардиодесант» работал в отдалённом районе Бурятии
«Кардиодесант» работал в отдалённом районе Бурятии
Общество, 13.03.2024
За три дня врачи осмотрели 133 пациента
На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение
На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение
Общество, 13.03.2024
Идёт ремонт на сетях водоотведения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^