Идёт ремонт на сетях водоотведения
Сегодня в Улан-Удэ начались ремонтные работы на сетях водоотведения по улице Шаляпина, 7. По этой причине закрыто движение автотранспорта с 17:00 13 марта до 8:00 14 марта.
Объездной путь открыт по: ул. Моховая, 8а - Шаляпина, 7.
- Все работы проводятся без отключения холодного водоснабжения, - сообщает МУП «Водоканал».
На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За три дня врачи осмотрели 133 пациента
Именитые спортсмены записали видеообращения
Жителей улицы Борсоева шокировала недавняя обрезка кустарников
Она появилась в Селенгинске
Для жителей отдалённых районов
Он разгрузит район Мясокомбината
«Колорит» подключили к сетям ТГК-14
Порывы ветра будут достигать 20 м/с
Посетители увидят коллекцию кукол
В семье растут шестеро приёмных детей
Об этом сообщили в Госавтоинспекции
Желающие могут заключить контракт на срок от одного года
Его возводят на берегу Селенги
Пассажиры из Бурятии смогут не только посетить Татарстан, но и использовать аэропорт Казани как хаб
Китайцев почему-то научили лепить пельмени