На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение

Идёт ремонт на сетях водоотведения



Сегодня в Улан-Удэ начались ремонтные работы на сетях водоотведения по улице Шаляпина, 7. По этой причине закрыто движение автотранспорта с 17:00 13 марта до 8:00 14 марта.



Объездной путь открыт по: ул. Моховая, 8а - Шаляпина, 7.



- Все работы проводятся без отключения холодного водоснабжения, - сообщает МУП «Водоканал».

