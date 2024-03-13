13 марта

12 марта

Популярное

На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение

На одной из улиц Улан-Удэ до утра перекрыли движение
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Идёт ремонт на сетях водоотведения

Сегодня в Улан-Удэ начались ремонтные работы на сетях водоотведения по улице Шаляпина, 7. По этой причине закрыто движение автотранспорта с 17:00 13 марта до 8:00 14 марта.

Объездной путь открыт по: ул. Моховая, 8а - Шаляпина, 7.

- Все работы проводятся без отключения холодного водоснабжения, - сообщает МУП «Водоканал». 
дорожное движение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Кардиодесант» работал в отдалённом районе Бурятии
«Кардиодесант» работал в отдалённом районе Бурятии
Общество, 13.03.2024
За три дня врачи осмотрели 133 пациента
Живую изгородь в центре Улан-Удэ превратили в пеньки
Живую изгородь в центре Улан-Удэ превратили в пеньки
Общество, 13.03.2024
Жителей улицы Борсоева шокировала недавняя обрезка кустарников 
В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
В Улан-Удэ готовят к открытию новый детский сад
Общество, 13.03.2024

Он разгрузит район Мясокомбината

Циклон принесёт в Бурятию снег и сильный ветер
Циклон принесёт в Бурятию снег и сильный ветер
Общество, 13.03.2024
Порывы ветра будут достигать 20 м/с
Супруги из Бурятии стали родителями в девятый раз
Супруги из Бурятии стали родителями в девятый раз
Общество, 13.03.2024
В семье растут шестеро приёмных детей
За сутки в Бурятии поймали 29 пьяных водителей
За сутки в Бурятии поймали 29 пьяных водителей
Общество, 13.03.2024
Об этом сообщили в Госавтоинспекции
Росгвардия приглашает жителей Бурятии на военную службу по контракту
Росгвардия приглашает жителей Бурятии на военную службу по контракту
Общество, 13.03.2024
Желающие могут заключить контракт на срок от одного года
Прямой авиарейс между Улан-Удэ и Казанью запустят в мае
Прямой авиарейс между Улан-Удэ и Казанью запустят в мае
Общество, 13.03.2024
Пассажиры из Бурятии смогут не только посетить Татарстан, но и использовать аэропорт Казани как хаб

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^