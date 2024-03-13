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В Улан-Удэ отметили 145-летия уголовно-исполнительной системы России

В Улан-Удэ отметили 145-летия уголовно-исполнительной системы России
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
В «Фениксе» прошёл праздничный концерт

В Улан-Удэ отметили 145-летия уголовно-исполнительной системы России. В концертно-театральном центре «Феникс» прошло торжественное мероприятие, которое открыл начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев.

Он поздравил личный состав с этим важным событием и поблагодарил за их работу. Также Сергей Кудрявцев отметил значительный вклад ветеранов службы в развитие территориального органа и выразил благодарность правительству республики, руководителям общественных организаций, взаимодействующих правоохранительных органов и государственных структур региона за плодотворное взаимодействие.


В ходе поздравления наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам вручили награды и почётные грамоты ФСИН России, а также государственных структур Республики Бурятия.

После официальной части состоялся концерт, на котором перед зрителями выступили сотрудники пенитенциарной системы региона, хор ветеранов УИС «Отрада» и творческие коллективы города Улан-Удэ.

Также для участников мероприятия в фойе концертно-театрального центра были организованы историческая фотовыставка и выставка готовой продукции производственного сектора уголовно-исполнительной системы региона, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 

УФСИН

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