







В Улан-Удэ отметили 145-летия уголовно-исполнительной системы России. В концертно-театральном центре «Феникс» прошло торжественное мероприятие, которое открыл начальник УФСИН России по Бурятии Сергей Кудрявцев.Он поздравил личный состав с этим важным событием и поблагодарил за их работу. Также Сергей Кудрявцев отметил значительный вклад ветеранов службы в развитие территориального органа и выразил благодарность правительству республики, руководителям общественных организаций, взаимодействующих правоохранительных органов и государственных структур региона за плодотворное взаимодействие.В ходе поздравления наиболее отличившимся сотрудникам и ветеранам вручили награды и почётные грамоты ФСИН России, а также государственных структур Республики Бурятия.После официальной части состоялся концерт, на котором перед зрителями выступили сотрудники пенитенциарной системы региона, хор ветеранов УИС «Отрада» и творческие коллективы города Улан-Удэ.Также для участников мероприятия в фойе концертно-театрального центра были организованы историческая фотовыставка и выставка готовой продукции производственного сектора уголовно-исполнительной системы региона, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.